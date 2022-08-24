Лекарственный завод планируют построить на территории ОЭЗ «Орел»

В особой экономической зоне промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Орел» появились два новых резидента, которые намерены построить лекарственный завод и наладить переработку щебня. Об этом сообщает региональное правительство.

ООО «Эрго» планирует построить завод по производству отечественных аналогов высококачественных ампулированных препаратов. Объем инвестиций в проект оценивается в 2,4 млрд рублей, его реализация позволит создать 48 новых рабочих мест, пишет ИА «Абирег».

«Проект ООО «Эрго» является ярким примером развития процесса импортозамещения в российской экономике. Он ставит целью обеспечить отечественный потребительский рынок жизненно необходимыми лекарственными средствами, более дешевыми, чем импортные аналоги», — объяснил руководитель регионального департамента промышленности и торговли Максим Петров.

Вторым резидентом ОЭЗ стало ООО «Орловский завод сухих смесей». Фирма планирует наладить производство по переработке мелких фракций известнякового щебня. Как уточняет InfoOrel.ru, сумма инвестиций составит 191,6 млн рублей, при реализации будет создано 24 рабочих места.

Предприятие намерено перерабатывать щебень с известняковых карьеров Орловской области. По словам Максима Петрова, данная продукция востребована в аграрной и строительной сферах.

Бизнес-планы обеих компаний были тщательно изучены и одобрены членами экспертного совета ОЭЗ. 24 августа было принято решение о присвоении им статуса резидентов. Теперь корпорация развития Орловской области должна подписать соответствующие соглашения с компаниями, после чего документы передадут в Министерство экономического развития РФ для включения их в реестр резидентов ОЭЗ «Орел».