Пациентка в Тюмени умерла, пока врачи дозванивались ей по домофону

В Тюмени женщина умерла, пока врачи пытались дозвониться до нее по домофону. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

«Бригада скорой помощи была вызвана родственником по неотложным показаниям, не угрожающим жизни и здоровью пациента. Фельдшер скорой помощи предпринял несколько попыток дозвониться в домофон. Согласно алгоритму действий, если бригада не может попасть на вызов, сразу сообщается в оперативный отдел скорой медицинской помощи», — цитирует сообщение «РИА Новости».

После четырех безуспешных попыток дозвониться о произошедшем сообщили в Тюменскую областную службу экстренного реагирования и полицию. Когда медики попали в квартиру, они констатировали смерть женщины.

В депздраве заявили, что бригада скорой помощи действовала в рамках правил. По факту произошедшего будет проведена проверка, если поступит соответствующее обращение, подчеркнули в ведомстве.

7 июля стало известно о смерти 61-летнего мужчины в Крыму, к которому не смогла приехать скорая помощь из-за опущенного шлагбаума. Шлагбаум на набережной Феодосии был открыт в течение примерно двух минут после приезда врачей, однако к тому моменту мужчина уже скончался.