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Военкор «Известий» показал пожар в ТЦ «Галактика» в Донецке после удара ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал кадры с места пожара в торговом центре «Галактика» в Донецке после обстрелов вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Это был огромный торговый центр. Последний из подобного рода ТЦ в Донецке, где можно было купить стройматериалы, инструменты, вещи, необходимые в хозяйстве. Очень важный магазин для такого города, как Донецк, где постоянно вылетают стекла, где постоянно надо всё чинить, латать», — сказал он.

По словам журналиста, обстрел начался около 10 часов утра, никто из посетителей и сотрудников не пострадал, но потушить огонь пока не удается. На данный момент площадь пожара составляет 5 тыс. кв. м.

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Трушнин рассказал, что внутри здания горят и взрываются емкости с краской и лакокрасочными покрытиями. Он добавил, что торговый центр, вероятно, полностью сгорит. Огонь уже охватил всю кровлю здания.

Ситуация осложняется тем, что в этом районе отключено водоснабжение, пожарные гидранты бесполезны. Расчеты ездят за водой к ближайшим водоемам.

«Учитывая шквальную скорость ветра, а также пожарную загрузку внутри торгового центра, пожар получил большое распространение. Всего на месте пожара работают 90 человек личного состава», — сказал журналистам начальник службы пожаротушения центра управления в кризисных ситуациях МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимир Муренков.

Сильный пожар в ТЦ «Галактика» начался 24 августа после очередного обстрела ВСУ Донецка. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что произведена эвакуация персонала торгового центра. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее, 24 августа, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что ВСУ трижды обстреляли Донецк с помощью крупнокалиберной артиллерии.

22 августа украинские неонацисты обстреляли Донецк с использованием боеприпасов натовского калибра 155 мм. Националисты регулярно обстреливают Донецк и другие населенные пункты Донбасса. Так, 20 августа стало известно, что во время атаки украинских боевиков на Киевский район погиб мирный житель.

До этого, 14 августа, сообщалось о двух жертвах обстрела Донецка со стороны радикалов. Тогда же из-за ракетного удара по Энергодару погиб мирный житель и получила ранения девушка.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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