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Вирусолог оценил опасность нового штамма ВИЧ

Вирусолог Волчков оценил опасность нового штамма ВИЧ, обнаруженного на Кипре
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Появление нового штамма ВИЧ является нормальным явлением, оно будет повторяться в будущем. Об этом 24 августа «Известиям» рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

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«Штаммообразование происходит постоянно, это справедливо не только для ковида, но и для любого другого вируса. В частности, для РНК-вирусов, которым — хоть он и ретро-вирус, но существует в виде РНК — является и ВИЧ», — рассказал эксперт.

По его словам, вирус ВИЧ достаточно быстро и высоко мутирует. Чаще всего он распространяется половым путем через микротравмы.

«Живя в XXI веке, люди продолжают практиковать незащищенный секс среди малознакомых партнеров. Сейчас было лето, масса всевозможных фестивалей, и материализовался не только вирус обезьян, но и новый штамм ВИЧ», — добавил Волчков.

Вирусолог отметил, что появление нового штамма ВИЧ является нормой. Они будут появляться до тех пор, пока люди не станут массово соблюдать правила безопасности.

24 августа стало известно, что на Кипре обнаружен новый рекомбинантный штамм ВИЧ, вызывающий СПИД. Он выявлен у 14 мужчин нетрадиционной ориентации.

Новый штамм, который был назван CRF91_cpx, обнаружили ученые из Кипрского университета и Лос-Аламосской национальной лаборатории по ВИЧ в Нью-Мексико, США.

Ранее, 19 августа, сообщалось, что ученые зафиксировали первый в мире случай одновременного заражения COVID-19, оспой обезьян и ВИЧ. Заболевшим оказался 36-летний итальянец, который с 16 по 20 июня провел время в Испании и после почувствовал себя плохо. На отдыхе он имел незащищенный половой контакт. Сначала мужчина сдал положительный тест на коронавирус. Затем медики диагностировали у него ВИЧ и оспу обезьян.

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