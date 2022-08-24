Guardian указала на игнорирование Вашингтоном предупреждений о России и НАТО

Американское правительство годами игнорировало предостережения главы ЦРУ Уильяма Бернса относительно последствий из-за возможного вступления Украины в НАТО. Об этом 22 августа пишет The Guardian.

Издание сообщило, что Бернс, будучи послом США в Москве, написал в секретном донесении в Белый дом, что вступление Украины в НАТО «является самой яркой из всех красных линий для РФ», однако сменявшие друг друга на посту администрации Вашингтона пренебрегали этим.

Как отметил в комментарии изданию британский журналист и писатель Филип Шорт, Россия всегда придерживалась точки зрения, что Украина в рядах НАТО станет прямым вызовом интересам страны.

7 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна рассчитывает в 2023 году получить новый сигнал по членству в Североатлантическом альянсе. Он отметил желание Киева получить перечень реформ, выполнение которых позволит конкретно перейти к следующему шагу — интеграции с НАТО.

14 июня глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что НАТО под руководством США грубо нарушило обязательства не укреплять свою безопасность за счет других. Результатом такой линии западных стран стало «безудержное расширение Североатлантического альянса на восток».

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО.

Россия многократно указывала на неприемлемость вступления Киева в альянс и называла это «красной линией». В декабре МИД призвал США и ЕС предоставить России гарантии безопасности, которые бы позволили РФ не считать альянс угрозой. Однако страны Запада отказались.