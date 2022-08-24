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Водитель легковушки пострадал при столкновении с грузовиком под Тамбовом

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В Тамбовском районе в результате столкновения легковушки с грузовиком пострадал мужчина. Об этом сообщает УГИБДД УМВД России по региону.

Авария произошла вечером 23 августа на 203-м км федеральной трассы Воронеж – Тамбов. По предварительным данным, 29-летний водитель легкового Renault выехал на встречку и врезался в «КамАЗ» с полуприцепом.

От удара легковушка вылетела в кювет, после чего перевернулась, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру». Ее водитель получил различные травмы, карета скорой помощи доставила его в клиническую больницу имени Архиепископа Луки. Уточняется, что автомобилист мог выехать на встречную полосу из-за сильного утомления.

Вечером того же дня три человека получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с асфальтоукладчиком в Забайкальском крае. Пострадавшие доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

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