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Захарова назвала текущий День независимости Украины Хэллоуином и трагикомедией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Вместо нормального празднования Дня независимости Украины событие превратилось в трагикомичный перформанс, заявила в среду, 24 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

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Она обратила внимание на то, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон украсил свою резиденцию подсолнухами и гортензиями в честь Украины, а затем уехал в Киев.

Поздравление от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен явило собой выкрикивание фашистского лозунга бандеровских коллаборационистов в видеообращении, канцлер Германии Олаф Шольц посвятил целый праздничный твит, а президент США Джо Байден выделил дополнительные средства «на убийство украинских граждан».

«Апогеем всего этого Хэллоуина стало обещание Зеленского не прекращать войну. Трагикомизм ситуации в том, что именно Зеленский стал могильщиком украинского суверенитета. Вместо праздничного салюта — обстрел крупнейшей атомной станции Европы. Вместо конфетти — противопехотные мины-«Лепестки» в жилых районах Донецка», — написала Захарова.

В ходе своего визита в Киев Борис Джонсон поздравил «своих украинских друзей» и отметил, что страна «может и должна одержать верх». Также сообщил о решении Лондона выделить новый пакет военной помощи Украине в размере £54 млн.

Тогда же советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк обрушился с резкой критикой на лидера Белоруссии Александра Лукашенко за его слова поздравления Украины с Днем независимости. Подробный ответ на заявление главы республики он выложил в своем аккаунте в Twitter.

Президент Белоруссии пожелал мирного неба над головой, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни.

24 августа 1991 года Верховный совет Украинской ССР принял акт провозглашения независимости Украины. С 1992 года этот день на Украине ежегодно отмечается как День независимости.

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