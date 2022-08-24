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В Совфеде прокомментировали поставки оружия Украине от США

Сенатор Цеков о поставках оружия США: Вашингтон втягивается в конфликт на Украине
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Фото: Global Look Press/Senior Airman Stephani Barge
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Вашингтон в полной мере втягивается в конфликт на Украине, поставляя вооружение Киеву. При этом США не упускают и своей выгоды, заявил «РИА Новости» сенатор от Крыма Сергей Цеков в среду, 24 августа.

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Он напомнил о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи от США в размере почти $3 млрд. Всё это, по словам Цекова, поможет обороняться Украине в долгосрочной перспективе.

Более того, такое вооружение очень дорогое, а расплачиваться за него придется гражданам Украины, отметил политик. Такие решения заставят США «по полной» втянуться в конфликт, уверен сенатор.

20 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что американская сторона будет продолжать предоставлять Киеву дополнительные системы и вооружения, чтобы «укрепить позиции Украины за столом переговоров».

Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев 13 августа указал на то, что миллиардная военная помощь Киеву со стороны западных государств не помешает реализовать цели спецоперации РФ на Украине.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявляли в Кремле.

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