Дорогу в Ялту через Ай-Петри отремонтируют за 3 млрд рублей

Участок автодороги из Бахчисарая в Ялту, проходящий через гору Ай-Петри, отремонтируют за 3 млрд рублей. Проезжая часть получила существенные повреждения в результате ливней.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, специалисты уже приступили к проектированию дороги. Ожидается, что ремонт будет выполнен в течение двух лет. Об этом пишет ИА «Крыминформ».

Проезд по дороге регулярно закрывают во время снежных зим. В феврале 2020 года со стороны Бахчисарайского района произошел оползень, тогда же со стороны Ялты произошло частичное обрушение подпорной стенки. В начале августа 2022 года после сильных осадков вода размыла земляную насыпь под дорожным полотном, обвалились подпорные стены.

Ранее сообщалось, что власти Волгоградской области выделят свыше 2 млрд рублей на ремонт четырех трасс. В частности, в Ольховском районе приведут в порядок отрезок трассы Р-22 «Каспий» протяженностью 12,36 км.