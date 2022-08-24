Боксер Уэлч поделился ожиданиями от боя с Гассиевым

Российский боксер Мурат Гассиев всегда готов к своим поединкам. Об этом 24 августа заявил его соперник по турниру «Битва у крепости Калемегдан», американский спортсмен Карлоус Уэлч.

«Это будет хороший бой. Просто хороший бой. Я знаю, что он всегда готов к бою и он хороший чемпион», — сказал он на пресс-конференции.

Уэлч также поделился впечатлениями от Сербии, где пройдет его поединок с Гассиевым. Он признался, что хотел бы больше увидеть в стране.

«Сербия — прекрасная страна. У меня наилучшие впечатления. Здесь было немного дождливо. Совсем немного, но я бы хотел увидеть больше мест, которые у вас есть. И все же это прекрасный опыт», — сказал боксер.

Ранее в этот день Гассиев рассказал, что долго ждал боя с Уэлчем. Он заявил, что залечил все травмы и думает теперь только о ближайшем поединке.

Накануне менеджер российского боксера Алексей Авсецин назвал Уэлча достойным соперником для тяжеловеса Гассиева. По его словам, спортсмен активно готовится к этому бою после большого перерыва из-за травмы и уже успешно провел спарринг-подготовку с тремя разными спортсменами.

Гассиев и Уэлч встретятся на ринге 26 августа в рамках турнира «Битва у крепости Калемегдан», посвященного празднованию Международного дня бокса федерациями бокса России и Сербии. Зрители РЕН ТВ увидят прямое включение из Белграда.

Мурат Гассиев — экс-чемпион мира по версиям IBF (2016–2018) и WBA (2018) в первом тяжелом весе, а также действующий чемпион по версии WBA Asia в тяжелом весе. Из 30 поединков он одержал 28 побед. Последний бой Гассиева состоялся в июле 2021 года. Тогда он техническим нокаутом победил немца Михаэля Валлиша.

Американский боксер Карлоус Уэлч является бывшим чемпионом мира IBA в супертяжелом весе. Он провел 24 боя, из которых 21 закончился победой. В двух поединках 42-летний спортсмен потерпел поражение, а один завершил вничью.

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