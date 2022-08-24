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Небензя указал на соучастие Запада в преступлениях Киева против мирного населения

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Фото: ТАСС/EPA/JUSTIN LANE
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Страны Запада, в том числе и США, становятся соучастниками и соисполнителями преступлений Киева против мирных граждан, поставляя оружие. Об этом заявил 24 августа постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

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«ВСУ целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру <...>, не щадят даже те города Донбасса, которые еще недавно находились под их контролем, как, например, Лисичанск. А наши бывшие западные партнеры вместо того, чтобы осудить своих украинских подопечных, поставляют им всё новые и новые типы вооружений, добивающие туда, куда до этого Киев дотянуться не мог. Таким образом, они становятся соучастниками преступлений против мирного населения», — указал Небензя.

11 августа экс-советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США 10 лет поставляли на Украину оружие и настраивали против России, и в этой связи с позиции американской стороны будет весьма странно удивляться сложившейся с Донбассом ситуации.

29 июля первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН подчеркнул, что российский и украинский народы не забудут Западу поддержку киевского режима в убийстве мирных людей.

15 июля Полянский также заявил, что Россия не забудет Западу поставки вооружений на Украину, из-за которых гибнут люди.

До этого, 17 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что жители республик Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, поэтому решение Москвы о проведении спецоперации было необходимым. Он подчеркнул, что все задачи специальной военной операции будут решены.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующие указы.

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