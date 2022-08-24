Имя Бориса Джонсона увековечили на «Аллее смелости» в Киеве

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил именную табличку на «Аллее смелости» в Киеве. Об этом 24 августа сообщил Obozrevatel.

В церемонии принял участие также президент Украины Владимир Зеленский.

«Аллея смелости» была заложена накануне по инициативе Зеленского. Ее открытие было приурочено к 31-летию независимости страны. Аллея должна увековечить имена лидеров стран, оказавших поддержку Украине.

Джонсон прибыл в Киев 24 августа с необъявленным визитом. Уходящий в отставку политик на встрече с Зеленским сообщил о решении Лондона выделить новый пакет военной помощи Украине в размере £54 млн.

Борис Джонсон объявил о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании 7 июля. Это произошло на фоне ухода из его правительства более 50 политиков из-за скандала.

Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия Джонсона в кабинете министров. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.

26 июля сообщалось, что Джонсон может получить должность генерального секретаря НАТО после того, как занимающий пост Йенс Столтенберг оставит его в сентябре 2023 года. Как утверждает The Telegraph, британского премьера на эту роль рассматривали давно, в том числе из-за недоверия США к деятелям Евросоюза, которые берутся за эту работу.