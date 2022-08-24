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Royal Jordanian откроет авиасообщение между Амманом и Москвой с 30 октября

Иорданская авиакомпания Royal Jordanian сообщила о запуске рейсов из Аммана в Москву с 30 октября
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Фото: Global Look Press/Artur Widak
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Иорданская авиакомпания Royal Jordanian запустит рейсы между Амманом и Москвой с 30 октября, следует из данных бронирования авиаперевозчика 24 августа.

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Рейсы будут осуществляться через аэропорт Домодедово на Airbus A319 три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Исходя из данных на сайте системы бронирования, все билеты на 30 октября уже раскуплены, первая возможная для покупки дата — 1 ноября. Стоимость билета составляет 65,4 тыс. рублей с человека. Билет «туда-обратно» будет стоить 86,4 тыс. рублей на одного пассажира.

23 августа сербская авиакомпания Air Serbia сообщила о запуске с 19 сентября рейсов из Белграда в Казань по понедельникам и четвергам. Билеты на новый рейс уже доступны на сайте компании.

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