Royal Jordanian откроет авиасообщение между Амманом и Москвой с 30 октября

Иорданская авиакомпания Royal Jordanian запустит рейсы между Амманом и Москвой с 30 октября, следует из данных бронирования авиаперевозчика 24 августа.

Рейсы будут осуществляться через аэропорт Домодедово на Airbus A319 три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Исходя из данных на сайте системы бронирования, все билеты на 30 октября уже раскуплены, первая возможная для покупки дата — 1 ноября. Стоимость билета составляет 65,4 тыс. рублей с человека. Билет «туда-обратно» будет стоить 86,4 тыс. рублей на одного пассажира.

23 августа сербская авиакомпания Air Serbia сообщила о запуске с 19 сентября рейсов из Белграда в Казань по понедельникам и четвергам. Билеты на новый рейс уже доступны на сайте компании.