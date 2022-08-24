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Свинофермы оказались под угрозой закрытия во Франции

BFM: во Франции из-за экономического кризиса ожидается повышение цен на свинину
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Frank Peter
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В ближайшие недели во Франции из-за экономического кризиса и инфляции ожидается повышение цен на свинину, от 10 до 30% свиноферм могут прекратить работу. Об этом в среду, 24 августа, сообщает телеканал BFM.

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Отмечается, что свинина до сих пор оставалась одним из видов мяса, наименее затронутых инфляцией. В последние месяцы во Франции поднималась стоимость только птицы, говядины и телятины.

Телеканал приводит данные Национального института статистики (Insee), согласно которым мясо птицы за год подорожало на 14,6%, стоимость баранины увеличилась на 10,5%, говядина и телятина стали дороже на 10,2%. В то же время цены на свинину выросли всего на 7,3%.

В сообщении BFM Business уточняется, что в конце июля прошлого года рост цен на свинину достиг €1,86 за килограмм. Таким образом был побит рекорд марта 2001 года.

Отмечается, что 24 августа стоимость свинины уже достигла отметки в €2 за килограмм на рынке в городе Плерен во французском регионе Бретань и преодолела ее. Как уточняет телеканал, это происходит вследствие инфляции и общего экономического кризиса.

С января 2022 года цена на свинину, составлявшая €1,25 за килограмм, уже увеличилась на 60%. Эксперты ожидают, что рост цен на этот вид мяса продолжится в ближайшие недели. Уже сейчас спрос на свинину увеличивается, в то время как предложение сильно снижается.

«10 тыс. свиноферм во Франции находятся в драматическом положении. 10% из них в ближайшие месяцы собираются прекратить свою деятельность, и эта доля может увеличиться. По некоторым оценкам, до 30%», — приводит СМИ данные ассоциации профессионалов свиноводческой отрасли Франции Inaporc.

Ранее Национальный институт статистики сообщал, что годовая инфляция во Франции в июле выросла до 6,1%, что стало самым высоким уровнем с июля 1985 года, добавляет BFM.

6 августа сообщалось, что французов предупредили о возможном дефиците молока. В Национальной федерации профсоюзов сельхозпроизводителей (FNSEA) Франции сообщили, что для производства молока необходим фураж, главным образом люцерна и кукуруза, которые в этом году не уродились. Ожидается, что Франция столкнется с дефицитом продукта уже осенью. В то же время нехватка молока приведет к уменьшению в магазинах количества молочной продукции.

В июле французами были скуплены все запасы горчицы из-за риска дефицита продукта. С полок магазинов сети E.Leclerc исчезли запасы этого продукта, рассчитанные до декабря.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Однако в итоге сами столкнулись с их последствиями.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут цены, и инфляция зашкаливает, по словам президента, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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