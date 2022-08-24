Глазьев предложил механизм стабилизации рубля

России необходимо зафиксировать курс рубля на «разумном уровне» для стабилизации национальной валюты при условии положительного торгового баланса, считает министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

«Правительство должно будет определить оператора, который бы выкупал избыток валюты у экспортеров по этому курсу, зачисляя им эквивалент в рублях. Валюту дружественных стран оператор сможет продавать на бирже, использовать для государственных нужд, для реализации совместных проектов и инвестиций в этих странах, в частности, в объекты инфраструктуры, способствующие росту российского экспорта», — сказал бывший советник президента в интервью «Ведомостям».

По его мнению, валюта недружественных стран может быть направлена на досрочное погашение российских внешних обязательств — как суверенных, так и корпоративных, финансирование импорта, предоставление займов дружественным странам.

Глазьев подчеркнул, что власти не должны ограничиваться лишь регулированием курса российской валюты или уровня инфляции. Подход должен быть комплексным, иначе неизбежны значительные потери. Именно колебания курса рубля, прежде всего его резкие девальвации, являются главным фактором генерирования инфляции, отметил он. «Ошибочность этой политики привела к колоссальным потерям. По нашим оценкам, ущерб в 2014–2021 гг. составил более 30 трлн руб. непроизведенной продукции, в том числе 20 трлн несделанных инвестиций», — считает Глазьев.

Более того, добавил он, политика плавающего рубля в условиях свободного трансграничного движения капитала привела к тому, что международные финансовые спекулянты манипулируют курсом рубля. Когда спекулянты «валят» рубль, начинается инфляционная волна, которую ЦБ пытается гасить повышением ключевой ставки, пояснил Глазьев. Деньги становятся дороже, сжимается кредит, что приводит к снижению инвестиций. «Сокращение капиталовложений влечет техническую деградацию экономики, и через 3–4 года для поддержания ее конкурентоспособности нужно снова девальвировать рубль. Спекулянты в качестве повода для атаки против рубля используют то колебания цен на нефть, то новую волну санкций. Рубль опять обесценивается, разгоняется инфляция, и ЦБ вновь повышает ставку процента. И по этому порочному кругу деградации экономики мы ходим уже много лет», — отметил он.

Отвечая на вопрос, можно ли эффективно управлять курсом в условиях блокировки валютных резервов, эксперт заявил, что без них «можно обходиться до тех пор, пока экспорт превышает импорт при условии ограничения вывоза капитала и контроля за трансграничными неторговыми операциями». «С одной стороны, недружественные страны ввели барьеры в отношении ввоза российских товаров. С другой — из-за высоких цен на сырьевые товары обеспечивается мощный приток валюты в страну, что обеспечивает поддержание устойчиво положительного сальдо торгового баланса. Поскольку после введения последних санкций отток капитала сократился, платежный баланс теперь определяется торговым балансом, который остается положительным», — объяснил Глазьев.

По его словам, резервы нужны для наращивания кредитования производственных инвестиций, то есть для целей развития. «Пока мы можем расширять экономику за счет положительного торгового баланса, обеспечивающего валютой закупки иностранного оборудования и технологий. Но надо понимать, что это может оказаться краткосрочным явлением, поскольку такая ситуация возникла, с одной стороны, из-за конъюнктурных факторов — повышения цен на экспортные товары, с другой — из-за политических: возведения барьеров со стороны ЕС», — подчеркнул экономист. С его точки зрения, до конца года логистические ограничения будут преодолены. «После того как торговля сбалансируется, наращивание импорта оборудования для реализуемых за счет кредитов инвестиционных проектов без валютных резервов повлечет снижение курса рубля. Поэтому сейчас нужно восполнять их прежде всего путем закупок золота. ЦБ нужно наращивать активность в этом направлении и довести долю золота в составе ЗВР до 80%», — подчеркнул Глазьев.

При этом он призвал Россию ввести «свой золотой стандарт, который был бы признан на международном уровне, с котировкой золота на Московской бирже». Одновременно, продолжил эксперт, страна могла бы ввести новый международный платежно-расчетный инструмент — стейблкойн, привязанный к золоту, и предложить его азиатским странам. «В перспективе к золоту в качестве обеспечения новой мировой расчетной валюты можно добавить другие производимые в странах ШОС биржевые товары. Вместе с пулом их валютных резервов это стало бы основой для создания очень устойчивого и надежного платежного инструмента», — заключил Глазьев.