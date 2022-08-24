США не готовы к решительным действиям на Украине, они лишь для вида будут продолжать предоставлять военную помощь Киеву, считает бывший американский офицер разведки морской пехоты Скотт Риттер.

«На сегодняшний день амбиции США на Украине — это сплошная риторика, никаких значимых действий. Политики могут бросаться громкими словами на страницах лояльных изданий, но ни американские военные, ни их союзники по НАТО не способны по-настоящему бросить вызов России на Украине», — сказал он в беседе с RT.

Он отметил, что у Вашингтона, находящегося в проигрышной позиции, остался только один путь — продолжать растрачивать миллиарды долларов на отправку военной помощи Киеву и «убеждать американцев в том, что их правительство делает правильные вещи».

Американский экс-офицер добавил, что Россия выполняет поставленные перед собой задачи в ходе спецоперации и идет на уверенную победу. Этот исход, по его словам, ни США, ни НАТО не смогут изменить.

«В конце концов украинский конфликт не является экзистенциальным ни для США, ни для НАТО. Проигрыш на Украине будет очередной неудачей — Афганистан на стероидах. Но поражение Украины само по себе не угрожает НАТО крахом и не означает конец Американской республики», — заключил Риттер.

Ранее в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что спецоперация Москвы по защите Донбасса идет по плану и все ее задачи будут выполнены.

29 июля Риттер заявил, что США ведут себя как избалованная сверхдержава. Он подчеркнул, что мир населяют и другие люди со своими суверенными интересами, а не только американцы, но при этом Штаты пытаются навязать свою волю России, Украине и всей Европе в целом.

25 июля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что США наплевательски относятся к другим странам, используя их как средство в своей нечестной борьбе за мировое господство Как подчеркнул депутат, в нынешних реалиях европейским странам выпутаться из американского влияния совсем непросто.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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