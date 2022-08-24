РФ указала на нарушение устава ОБСЕ из-за участия генсека в «Крымской платформе»

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид грубо нарушила принцип равноудаленности и подорвала основы и принципы организации, приняв участие в саммите «Крымская платформа». Такое заявление в среду, 24 августа, сделал зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич на спецзаседании постсовета.

«Сожалеем, что генеральный секретарь ОБСЕ, приняв в этом участие, грубо попрала принцип равноудаленности, основанный на решениях Совета министров и Постоянного совета ОБСЕ. Этот шаг не останется без последствий», — пояснил Буякевич.

По его словам, представители ряда иностранных государств пытаются привлечь ОБСЕ к участию в пропагандистских «инициативах» и «форумах».

23 августа глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал участников второго саммита «Крымская платформа» политическими фриками, а само мероприятие клоунадой.

Он также указал на то, что Киеву не видать Крыма «как своих ушей».

Во вторник в онлайн-формате начался саммит «Крымская платформа» во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским. В его проморолике было заявлено, что Киев демонтирует Крымский мост после возвращения полуострова под свой контроль и подключит регион к европейской энергосети с последующим привлечением западных туристов.

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров назвал слова о демонтаже Крымского моста фантазией Зеленского.

На самом саммите Зеленский заявил, что Украина вернет Крым «любыми средствами». Он отметил, что для этого не понадобятся консультации с другими странами.

23 августа вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил «Известиям», что Крымский мост и курортные районы республики надежно защищены. 19 августа советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков указал на то, что любая попытка агрессии ударит «бумерангом».

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал саммит «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».