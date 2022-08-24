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Airbus A320 с горящим двигателем сел в аэропорту Гвадалахары в Мексике

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Фото: ТАСС/Zuma
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Двигатель самолета Airbus A320 мексиканской авиакомпании VivaAerobus загорелся при взлете во время вылета из Гвадалахары в Лос-Анджелес (США). После инцидента, произошедшего ночью 24 августа, самолет благополучно сел в аэропорту вылета.

Пассажиры провели в воздухе 43 минуты, сообщили очевидцы в социальных сетях.

По мнению пользователей, VivaAerobus отвратительно справилась с ситуацией. «Никакой коммуникации экипажа с пассажирами, а мы думали, что вот-вот умрем!» — написала в Twitter пассажирка рейса Кимберли Гарсия, опубликовавшая видео из салона самолета.

Авиаперевозчик VivaAerobus и международный аэропорт Гвадалахары не выступили с официальным заявлением об инциденте.

18 августа несколько человек погибли в результате столкновения двух небольших самолетов в городе Уотсонвилл, штат Калифорния, США. В социальной сети Twitter городской совет опубликовал фотографию, на которой видны обломки одного из самолетов.

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