Датский производитель насосов Grundfos объявил об уходе с российского рынка

Датский производитель насосов Grundfos закроет свой бизнес в России и Белоруссии. Об этом пресс-служба компании сообщила 24 августа на официальном сайте.

«Не видя признаков того, что ситуация изменится, и в соответствии со своими ценностями Grundfos приняла решение полностью закрыть свой бизнес в России и Белоруссии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что связанные с этим расходы составят 851 млн датских крон ($128,5 млн).

Производитель насосов приостановил свою деятельность на территориях двух стран 3 марта 2022 года. На российском рынке компания присутствовала 23 года.

Ряд иностранных компаний с конца февраля заявили о приостановке деятельности, об уходе с российского рынка, продаже бизнеса на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций.

Так, 22 августа стало известно, что шведский производитель систем вентиляции Lindab закончил процесс выхода с рынка РФ. До этого, 15 июля, датский производитель тепловой автоматики, приводной и холодильной техники Danfoss заявил о продаже бизнеса в России и Белоруссии. 4 июля сообщалось, что французская энергомашиностроительная компания Schneider Electric продала бизнес в России местному менеджменту.

IKEA 15 июня объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Однако 24 августа близкий к компании источник рассказал ТАСС, что IKEA не собирается продавать бизнес и хочет вернуться на рынок в течение двух лет. По его информации, склады и магазины останутся закрытыми до возвращения ритейлера в Россию.