Туристка из Москвы украла шкуру оленя из отеля под Мурманском

Туристка из Москвы украла шкуру оленя из отеля Cedar Grass в Териберке в Мурманской области. Видеозапись кражи появилась в социальных сетях.

На записях с камер видеонаблюдения видно, что женщина, воспользовавшись отсутствием администратора, сорвала шкуру со стены, а затем отнесла ее к себе в машину.

Вскоре подозреваемую в краже обнаружили и забрали у нее имущество. Женщина не смогла объяснить, для чего ей понадобилась шкура оленя.

4 августа в Тверской области задержали 34-летнего мужчину, укравшего две иконы, газовый баллон, металлическую кровать, пластиковые панели, два утюга и две сковородки в одном из домов в Осташкове. Общий ущерб составил 12 300 рублей. Во время допроса мужчина признал вину и рассказал, что часть имущества он продал неизвестному лицу, а другую часть сдал в пункт приема металла.