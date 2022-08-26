Со штатным визитом: в Узбекистан пожаловали американские политики

С очередным визитом в столицу Узбекистана прибыли американские конгрессмены. С одной стороны, они стремятся удержать Ташкент в зоне влияния США, с другой — не предлагают ему ничего взамен. Сможет ли Вашингтон вытеснить Россию и Китай из региона Средней Азии. Подробности — в материале «Известий».

Лоббисты приехали

Накануне в Узбекистан прилетали американские конгрессмены Трент Келли и Дэрин Лахуда — представители Кокуса по Узбекистану (группы лоббистов для выработки единой политической линии). Они встретились с президентом Шавкатом Мирзиёевым. Так, стороны договорились «и дальше развивать многоплановое сотрудничество и стратегическое партнерство», отметили, что в стране число компаний с американским капиталом достигло $315 млн, а товарооборот превысил $245 млн.

В целом это парламентарии не высшего порядка, к тому же американская делегация была малочисленной. Однако влияние этого визита всё же не стоит недооценивать.

Со штатным визитом Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев (второй справа) с членами делегации конгресса США Фото: Правительственный портал Республики Узбекистан/gov.uz

Ташкент поддерживает с Вашингтоном партнерские отношения, демонстрируя, что балансирует между другими ведущими мировыми державами, включая Китай и Россию, в Центральной Азии и придерживается многовекторной политики.

Между странами заключено множество двусторонних контрактов в нефтегазовом и агропромышленном секторах. Так, американцев интересуют углеводороды, находящиеся в регионе, в частности запасы газа и нефти. Особенно сейчас, когда страны Запада стремятся снизить зависимость от энергоресурсов из РФ.

Узбекистан не входит в региональные объединения на постсоветском пространстве, так что, по мнению представителей американских властей, подходит на роль партнера США в Центральной Азии. Однако в Ташкенте видят, что Вашингтон не готов серьезно инвестировать в узбекскую экономику — в этот раз конгрессмены также не привезли никаких интересных проектов, которые бы привлекли американские инвестиции в республику. С экономической точки зрения Узбекистан не особо интересен Вашингтону. США всячески показывают стране, что это не так. Белый дом работает через международное агентство USAID или через различные молодежные программы.

Со штатным визитом Люди у контрольно-пропускного пункта на узбекско-афганской границе Фото: РИА Новости/Рамиз Бахтияров

При этом в Узбекистане также понимают, что Вашингтон не придет на помощь в случае угрозы со стороны Афганистана. Так, 21 августа в СМИ появились сообщения, что 56 жителей афганской провинции Балх переправились на узбекский остров Арал Пайгамбар на реке Амударье, узбекские пограничники потребовали покинуть остров, однако в ответ услышали, что это афганская территория. В результате применили оружие, есть погибшие и раненые. Сообщалось также, что афганцы высадили 90 боевиков и узбекский остров остается под контролем талибов. В Ташкенте, впрочем, это опровергли. Гости из Вашингтона информацию оставили без внимания.

Ни да ни нет

Кокус по Узбекистану создали в 2018 году. Его первое заседание состоялось в Ташкенте. Стороны договорились проводить по два заседания в год для обсуждения дальнейшего развития американо-узбекского сотрудничества.

Отношения США и Узбекистана находились в состоянии застоя, когда у власти находился Ислам Каримов. Вашингтон внес страну в черный список государств, где нарушаются права человека, после андижанских событий 2005 года (массовые беспорядки, при которых погибло более 180 человек). При новом лидере Шавкате Мирзиёеве отношения между странами стали налаживаться. Особенно интенсивно они стали развиваться, когда у власти в США находился президент Дональд Трамп. Узбекистан согласился на участие в программе восстановления северной сети поставок грузов США для военных целей в Афганистане.

Со штатным визитом Члены делегации конгресса США на встрече с президентом Казахстана Шавкатом Мирзиёевым Фото: Правительственный портал Республики Узбекистан/gov.uz

В ответ узбекский президент фактически получил признание в качестве одного из перспективных политических лидеров в регионе, а также одобрение проводимых в стране реформ.

«Некоторые законодатели рассматривают Узбекистан как страну, имеющую уникальные возможности для оказания помощи США в обеспечении региональных интересов в будущем», — писало по этому поводу издание Politico. В публикации отмечалось, что власти США хотели бы договориться с Ташкентом о возможности разместить в республике контртеррористические силы. В столицу Узбекистана на фоне этих сообщений зачастили американские политики.

Однако в декабре прошлого года стало известно, что власти республики отказались размещать у себя американских военных для борьбы с исходящей из Афганистана угрозой терроризма. Это подтвердили и в Москве, где категорически против физического присутствия США в Центральной Азии. «Наши центральноазиатские соседи, союзники, стратегические партнеры в контактах с нами подтверждают, что для них неприемлемы подобные заходы», — отреагировал глава МИД России Сергей Лавров.

Со штатным визитом Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Paul Kitagaki Jr.

Об этом же, кстати, говорил на саммите в Женеве в июне 2021 года президент Владимир Путин своему американскому коллеге Джозефу Байдену. Он подчеркнул, что Москва не согласится с появлением в регионе новых американских объектов. В сентябре прошлого года Россия смогла добиться более значимых гарантий. Страны — члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявили о неприемлемости размещения на их территории объектов военной инфраструктуры США и других стран НАТО, находившихся в Афганистане. Однако Узбекистан не входит в ОДКБ. Впрочем, в его законодательстве говорится о запрете размещать на своей территории иностранные военные объекты.

Не смогут вытеснить

— Узбекистан проводит многовекторную внешнюю политику и всегда подчеркивает, что готов выстраивать дружественные отношения и с Китаем, и с Россией, и с США, а также более активно сотрудничать со странами Европы. Узбекистан не был в центре внимания американской внешней политики, но когда США находились в Афганистане, Вашингтон старался более активно взаимодействовать со странами Средней Азии. США уделяют определенное, но не повышенное внимание и региону в целом и Узбекистану в частности как крупнейшей стране региона. Они не готовы инвестировать в Узбекистан, поэтому непонятно, что Вашингтон может предложить в данный момент. После хаотичного ухода из Афганистана США вряд ли можно рассматривать как надежного гаранта в сфере безопасности, а с учетом того, что финансовые ресурсы Вашингтона не безграничны, непонятно, что он может предложить в качестве альтернативы сотрудничеству Ташкента с Москвой и Пекином, — отметил в беседе с «Известиями» руководитель центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Эдуард Соловьев.

Россия и Китай занимают свою нишу в отношениях с Ташкентом, страны обеспечивают почти половину внешнеторгового оборота Узбекистана.

Со штатным визитом И.о. министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Норов принимает делегацию палаты представителей конгресса США Фото: Правительственный портал Республики Узбекистан/gov.uz