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Боррель призвал ЕС думать не только о завершении конфликта на Украине

Боррель считает, что ЕС должен думать не только о прекращении конфликта на Украине
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Фото: REUTERS/Johanna Geron
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Евросоюз должен не только искать способы завершить текущий конфликт, который развернулся вокруг Украины, но и не допустить новых, заявил 24 августа представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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«В более долгосрочной перспективе возникает также вопрос о том, как мы можем не только положить конец этому конфликту, но и предотвратить начало нового через несколько месяцев или лет. Это включает в себя важные вопросы о том, как дать Украине возможность защищаться, а также вопрос о гарантиях безопасности», — указал он в своем блоге.

Боррель также добавил, что Евросоюзу придется платить якобы за свою безопасность и ближайшие месяцы будут сложными.

Ранее, 22 августа, Боррель завил, что ЕС обсуждает создание миссии для подготовки украинских солдат. Он поделился мнением, что спецоперация России по защите Донбасса закончится не скоро. По его словам, миссия сможет действовать не на территории Украины, а в соседней стране.

17 июля сообщалось, что министерство обороны Великобритании пытается найти достаточное количество переводчиков для работы с украинскими войсками, которые обучаются на территории королевства. 12 июля в страну прибыла первая партия из 10 тыс. украинских солдат.

Страны Запада на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса продолжают поставлять оружие Киеву и обучать военнослужащих. Министерство иностранных дел РФ неоднократно призывало государства перестать накачивать украинскую сторону оружием. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркивала, что такие решения только затягивают конфликт и приводят к гибели людей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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