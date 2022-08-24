Крым получит на развитие туринфраструктуры 165 млн рублей

Республика Крым в 2023 году получит грант в размере 165 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры. Средства пойдут на благоустройство пляжей и проведение мероприятий.

«Общая сумма — 165 млн рублей, финансирование будет осуществляться в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», — написал глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Как уточняет ИА «Крыминформ», работы пройдут в 2023 году. Тогда же стартует благоустройство туристических маршрутов в Алупке и Евпатории, которые выиграли конкурс проектов по обустройству туристических центров городов. Первый из них получит 215 млн рублей, второй — 121 млн рублей.

19 августа сообщалось, что город Щелкино в Крыму получит 50 млн рублей на благоустройство Прибрежного парка. Проект его обновления стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах.