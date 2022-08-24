Росгвардия заявила о задержании двух сотрудничавших с ВСУ работников ЗАЭС

Сотрудники Росгвардии задержали двух работников Запорожской АЭС, которые сотрудничали с вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом 24 августа сообщила пресс-служба ведомства.

«При проведении специальных адресных мероприятий они задержали двоих сотрудников атомной станции, которые передавали ВСУ информацию о местонахождении личного состава и техники на территории самой станции», — говорится в сообщении.

Росгвардейцы также задержали нарушителя пропускного режима, который передавал украинским военным данные о местонахождении техники Вооруженных сил (ВС) России.

В ведомстве подчеркнули, что действия задержанных угрожали безопасности ЗАЭС.

Ранее, 18 августа, российские силовики задержали двоих мужчин, передававших ВСУ информацию о передвижении и расположении ВС РФ. Один из задержанных, Петр Жадан, воевал на стороне Киева вблизи Мариуполя на артиллерийской установке.

Днем ранее в Энергодаре были задержаны двое наводчиков артиллерии ВСУ. Мужчины передавали сведения украинским военным для корректировки артиллерийских ударов. При допросе они пытались оправдаться тем, что «не интересуются политикой».

31 июля в Херсонской области задержали двух пособников ВСУ, которые организовали схрон боеприпасов. По данным источника, у задержанных изъяли семь ящиков с боеприпасами для крупнокалиберного пулемета, три выстрела к РПГ-7, 60 мгновенно детонирующих зарядов, пулемет с патронами, радиостанцию Harris, а также другие боеприпасы и экипировку ВСУ.

До этого, 20 июля, сотрудники Росгвардии задержали в Херсонской и Запорожской областях четверых пособников ВСУ. Задержания прошли в ходе поисковых мероприятий и адресных проверок. При досмотре домовладений у задержанных обнаружены тайники, из которых изъято 18 ручных гранат, пять охотничьих ружей, девять ВОГ-25 и более 2,5 тыс. патронов к стрелковому оружию.

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса. Как отметил 11 августа Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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