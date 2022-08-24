Новый штамм ВИЧ выявили у 14 жителей Кипра

На Кипре обнаружен новый рекомбинантный штамм вируса иммунодефицита человека, вызывающий СПИД. Он выявлен у 14 мужчин нетрадиционной ориентации, пишет газета Phileleftheros.

По данным издания, новый штамм, который был назван CRF91_cpx, обнаружили ученые из Кипрского университета и Лос-Аламосской национальной лаборатории по ВИЧ в Нью-Мексико, США.

«CRF91_cpx был обнаружен у 14 человек с ВИЧ-1, проживающих на Кипре. Эпидемиологический анализ показывает, что этот штамм циркулирует в основном среди кипрских мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, которые были инфицированы на Кипре», — говорится в материале.

Отмечается, что геном нового штамма представляет собой мозаику из четырех штаммов ВИЧ-1: CRF02_AG, G, J и U. При этом его клинические проявления к настоящему времени неизвестны.

Ранее, 19 августа, сообщалось, что ученые зафиксировали первый в мире случай одновременного заражения COVID-19, оспой обезьян и ВИЧ. Заболевшим оказался 36-летний итальянец, который с 16 по 20 июня провел время в Испании и после почувствовал себя плохо. На отдыхе он имел незащищенный половой контакт. Сначала мужчина сдал положительный тест на коронавирус. Затем медики диагностировали у него ВИЧ и оспу обезьян.