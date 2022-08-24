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ВВС Эфиопии сбили нарушивший воздушное пространство страны самолет

Fana: ВВС Эфиопии сбили нарушивший воздушное пространство страны самолет
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Фото: military.africa
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ВВС Эфиопии сбили самолет, который нарушил воздушное пространство страны. Об этом 24 августа сообщила радиостанция Fana со ссылкой на заявление военных.

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В сообщении СМИ утверждается, что самолет перевозил оружие для повстанцев из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ), которые базируются в одноименном регионе на севере страны.

Согласно информации радиостанции, самолет с оружием нарушил воздушное пространство Эфиопии со стороны Судана вечером 23 августа и был сбит к северу от города Хумера в Тыграе.

Правительство Эфиопии заявило, что повстанцы НФОТ начали атаку на Восточном фронте, нарушив режим прекращения огня и подорвав мирные начинания властей.

Противостояние властей и повстанцев в Эфиопии продолжается с 2020 года. Тогда власти страны обвинили «Народный фронт освобождения Тыграя», который доминировал в политической жизни Эфиопии, в нападении на военную базу и начали операцию в регионе при поддержке Эритреи.

Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя, а спустя несколько месяцев повстанцы взяли административный центр региона — город Мэкэле.

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