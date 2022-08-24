Реклама
Прямой эфир
Мир
Джонсон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на £54 млн
Мир
ВСУ нанесли удар по Энергодару
Экономика
Иран и Россия подпишут договор о своповых поставках газа
Общество
В МЧС предупредили об аномальной жаре на черноморском побережье Кубани
Политика
Путин поручил кабмину организовать выплаты родителям школьников из Донбасса
Мир
Боррель призвал ЕС думать не только о завершении конфликта на Украине
Мир
Посол РФ заявил о бесполезности канадских санкций
Мир
Борис Джонсон прибыл с визитом в Киев
Экономика
ЦБ России повысил официальный курс доллара на 25 августа
Экономика
Объем продаж новостроек в Москве вырос на 30% за два месяца
Мир
В МИД РФ назвали неприемлемым снос памятника Освободителям Риги
Мир
Энергокризис обошелся странам Европы уже в €280 млрд

В Канаде девушка утонула в бассейне во время прямого эфира с подписчиками

0
Фото: Global Look Press/Nicolas Economou
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Канаде 24-летняя Хеллен Ньябуто утонула в бассейне отеля во время ведения прямой трансляции для подписчиков на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской). Об этом 24 августа сообщило издание Mirror.

Инцидент произошел 19 августа в одной из гостиниц на юго-западе провинции Онтарио. Ньябуто плавала в бассейне и параллельно общалась с подписчиками. Сначала девушка находилась в мелкой части бассейна. Затем она оставила телефон на бортике и отплыла в глубокую часть. Подписчики услышали крики о помощи, которые вскоре прекратились. Через несколько часов тело Ньябуто нашли другие постояльцы отеля.

Полиция подтвердила, что смерть девушки была несчастным случаем.

Видео прямого эфира удалено из социальных сетей. Сейчас семья Ньябуто собирает деньги на перевозку тела девушки из Канады на родину в Кению.

29 июня следователи Волгоградской области задержали директора и оператора аквапарка города Волжский, в котором утонул 13-летний ребенок. В ходе допроса оператор учреждения сообщил, что в тот промежуток времени, когда мальчик тонул, он отвлекся на мобильный телефон.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022