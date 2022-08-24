В Канаде девушка утонула в бассейне во время прямого эфира с подписчиками

В Канаде 24-летняя Хеллен Ньябуто утонула в бассейне отеля во время ведения прямой трансляции для подписчиков на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской). Об этом 24 августа сообщило издание Mirror.

Инцидент произошел 19 августа в одной из гостиниц на юго-западе провинции Онтарио. Ньябуто плавала в бассейне и параллельно общалась с подписчиками. Сначала девушка находилась в мелкой части бассейна. Затем она оставила телефон на бортике и отплыла в глубокую часть. Подписчики услышали крики о помощи, которые вскоре прекратились. Через несколько часов тело Ньябуто нашли другие постояльцы отеля.

Полиция подтвердила, что смерть девушки была несчастным случаем.

Видео прямого эфира удалено из социальных сетей. Сейчас семья Ньябуто собирает деньги на перевозку тела девушки из Канады на родину в Кению.

29 июня следователи Волгоградской области задержали директора и оператора аквапарка города Волжский, в котором утонул 13-летний ребенок. В ходе допроса оператор учреждения сообщил, что в тот промежуток времени, когда мальчик тонул, он отвлекся на мобильный телефон.