Почти все начальные классы в Нижнекамске перешли на пятидневку

Начальные классы практически всех школ в Нижнекамске (Республика Татарстан) перешли на пятидневную учебную неделю. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на мэрию города.

В прошлом году пятидневный график для начального звена ввели в 17 школах. По словам руководителя управления образования Айдара Гарифуллина, родители во время опроса положительно отозвались о нововведении. Они отмечают, что семьи теперь могут больше времени проводить с детьми. В 2022 году пятидневку вводят еще 20 школ.

Специалисты провели анализ оценок школьников по итогам года. Сокращение количества учебных часов не сказалось на качестве образования.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке 14 школ откроют технологические классы по программе обучения математике и физике на базе Дальневосточного федерального университета. Ожидается, что ученики будут в наибольшей степени подготовлены к поступлению в вуз.