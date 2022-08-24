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СБ ООН проголосовал за виртуальное участие Зеленского в заседании Совбеза

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) проголосовал за виртуальное участие украинского президента Владимира Зеленского в заседании Совбеза организации. Голосование состоялось 24 августа, его трансляция велась на Youtube-канале организации.

«Мы получили от постоянного представительства Украины предложение пригласить украинского президента принять участие в заседании Совета безопасности по видеосвязи», — сказал председатель Совбеза в августе Чжан Цзюнь.

РФ проголосовала против, в то же время Китай воздержался. Остальные страны поддержали виртуальное участие украинского лидера.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду, что Зеленский будет следить за заседанием до окончания.

Ранее в этот день Небензя заявил, что Россия выступает против виртуального участия Зеленского в заседании. Российская сторона считает, что участие должно быть очным — с его физическим присутствием в зале Совета безопасности.

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