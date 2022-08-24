Более 700 тыс. деревьев высадят на территории Крыма в 2022 году
На территории Республики Крым в 2022 году высадят более 700 тыс. саженцев и сеянцев деревьев. Об этом сообщает центр управления регионом со ссылкой на минприроды.
По данным ведомства, деревья посадят в Евпаторийском, Старокрымском, Белогорском, Джанкойском, Судакском, Симферопольском и Раздольненском районах. Под лесопосадки отведено 258,4 га.
Как уточняет ИА «Крыминформ», в районах высадят дуб, ясень, тую, сосну крымскую, гледичию, лох узколистый и клен.
Мероприятия пройдут в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». В целом по стране она проводится с августа по ноябрь, в Крыму деревья начнут высаживать 17 октября.