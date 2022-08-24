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Министр обороны Индии поблагодарил Шойгу за поимку в РФ террориста

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Глава минобороны Индии Раджнатх Сингх в среду, 24 августа, выразил благодарность российскому коллеге Сергею Шойгу за задержание на территории РФ боевика, который планировал осуществление теракта в Индии. Об этом сообщила пресс-служба регионального оборонного ведомства.

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«Любезно приветствуя министра обороны России Сергея Шойгу сегодня утром, министр Раджнатх Сингх выразил свою глубокую признательность и благодарность за арест в Москве террориста, который планировал теракты в Индии», — говорится в заявлении.

Известно, что преступление планировали совершить в отношении круга высокопоставленных лиц индийского правительства.

Накануне, 23 августа, министр обороны Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Узбекистан, где в среду состоялось совещание руководителей военных ведомств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Помимо России, в нем приняли участие военные делегации Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, а также Белоруссии как страны — наблюдателя при ШОС.

14 июля все лидеры государств — членов ШОС подтвердили участие в работе саммита в Самарканде. Сам саммит запланирован на 15 и 16 сентября текущего года.

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. Сотрудничество между странами — участницами организации происходит на различных уровнях — от укрепления стабильности и безопасности в мире до развития экономического сотрудничества, энергетического партнерства, а также научного и культурного взаимодействия.

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