Житель Лесосибирска перевел телефонным мошенникам 900 тыс. рублей

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества. Житель Лесосибирска лишился 900 тыс. рублей.

По словам потерпевшего, ему поступали звонки от незнакомцев, которые представлялись сотрудниками банка. Они сообщили мужчине, что кто-то якобы пытается оформить кредит от его имени, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Позже лесосибирцу позвонил «сотрудник полиции». Он убедил потерпевшего, что ему необходимо оформить кредит и перевести средства на безопасный счет. Мужчина выполнил инструкции злоумышленников, оформил займы в нескольких банках и осуществил переводы через банкомат.

Полиция проводит проверку по факту происшествия.

В Омске телефонные мошенники аналогичным образом обманули 32-летнего разработчика программного обеспечения в одном из банков. Мужчина лишился 4,8 млн рублей.