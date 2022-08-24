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Житель Лесосибирска перевел телефонным мошенникам 900 тыс. рублей

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В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества. Житель Лесосибирска лишился 900 тыс. рублей.

ЦБ предложил банкам возвращать похищенные мошенниками средства в течение 30 дней

По словам потерпевшего, ему поступали звонки от незнакомцев, которые представлялись сотрудниками банка. Они сообщили мужчине, что кто-то якобы пытается оформить кредит от его имени, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Позже лесосибирцу позвонил «сотрудник полиции». Он убедил потерпевшего, что ему необходимо оформить кредит и перевести средства на безопасный счет. Мужчина выполнил инструкции злоумышленников, оформил займы в нескольких банках и осуществил переводы через банкомат.

Полиция проводит проверку по факту происшествия.

В Омске телефонные мошенники аналогичным образом обманули 32-летнего разработчика программного обеспечения в одном из банков. Мужчина лишился 4,8 млн рублей.

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