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Сеть IKEA не планирует продавать бизнес в России и намерена вернуться в течение двух лет

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Компания IKEA не занимается поиском покупателя своего бизнеса в России и хочет в течение двух лет вновь открыть магазины. Об этом 24 августа сообщил источник.

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«IKEA никому не собирается продавать свой бизнес в России, чего никогда не делала и в других странах. Ретейлер планирует вернуться в РФ самостоятельно в течение года-двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления», — цитирует его ТАСС.

По словам собеседника агентства, до возвращения IKEA магазины будут закрыты и, вероятно, со следующего года сданы в аренду.

«Заводы компания, конечно, продает ввиду давления из Швеции, но с тем опционом, что в дальнейшем эти заводы будут производить мебель и другую продукцию под их заказы по приемлемой стоимости. Стратегия такая: склады освободить, магазины оставить — но пока закрытыми», — объяснил источник.

Отмечается, что при этом компания сохраняет порядка 700 сотрудников, которые продолжат работать в офисах и выполнять работу для шведских коллег.

«На некоторое время у компании есть деньги на зарплату сотрудникам, которыми она очень дорожит. IKEA также предложит им альтернативные варианты трудоустройства или минимальное жалование с перспективой вернуться в команду после открытия магазинов и складов», — добавил он.

IKEA приостановила работу своих магазинов в России с 4 марта.

15 июня IKEA объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Корпорация пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты.

В тот же день IKEA объявила о продаже своих четырех фабрик в России из-за отсутствия возможности в обозримом будущем возобновить деятельность на ее территории. Причиной послужило ухудшение ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру.

27 июня отмечалось, что купить компанию может сооснователь российского производителя мебели Mr. Doors Максим Валецкий.

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