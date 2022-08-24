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Более десятка новых спортобъектов построят в Ленобласти до конца года

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На территории Ленинградской области до конца 2022 года планируют возвести 11 новых спортивных площадок. Об этом сообщает региональная администрация.

По словам зампредседателя областного правительства Евгения Барановского, в текущем году власти намерены завершить строительство спортобъектов во Всеволожске, Новолисино, Котельском, Каменногорске, Гатчине, в Плодовом, Сумино, Шапках и в Оредеже. На эти цели выделено 1,88 млрд рублей.

Как уточняет телеканал «78», в населенных пунктах появятся стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и обычные спортплощадки. Уже в сентябре спорткомплекс с бассейном должен открыться в поселке Аннино в Ломоносовском районе.

В 2023 году по федеральному проекту «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт») в Выборгском районе планируется построить модульный спортзал. Отмечается, что Ленинградская область участвует в конкурсе на федеральное софинансирование по строительству новых спортивных объектов.

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