В Британии предрекли ухудшение жизни граждан в случае примирения с Россией

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи не увидел в предстоящей тяжелой из-за высоких цен зиме повод идти на примирение с российским руководством. Об этом он заявил в среду, 24 августа, в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, налаживание отношений способно «ухудшить ситуацию в 100 раз».

«Все, что я видел на протяжении последних шести месяцев, говорит мне о том, что это было бы катастрофично для евро-атлантической безопасности, причем не через 10, 15 или 20 лет. Через несколько лет мы оказались бы в ситуации, в которой приободренная Россия создавала бы проблемы для стоимости жизни в сто раз хуже, чем мы видим сегодня», — заявил Хиппи.

Он также пояснил, что относится с пониманием к тем гражданам, кто переживает за стоимость жизни пока «едят свой завтрак».

Накануне газета Morning Advertiser предупредила о том, что к зиме в Англии могут закрыться более 70% пабов. Они просто не вынесут резкого скачка цен.

По данным издания, более 65% респондентов заявили о двукратном росте платежей. Еще 30% доложили о скачке в 200%, а 8% — о 500%. Во избежание закрытия владельцы пабов просят помощи у правительства в преодолении кризиса. По словам одного из них, властям необходимо срочно вмешаться.

17 августа инфляция в Великобритании побила рекорд 1982 года, ускорившись до 10,1% с 9,4% месяцем ранее.

3 августа газета The Guardian рассказала, что инфляция в Великобритании взлетит до «астрономического» уровня уже в следующем году. По мнению экономистов, резкий скачок инфляции вынудит Банк Англии пойти на более активное повышение процентных ставок.

26 июля читатели Daily Mail возмутились планами властей Великобритании призвать граждан экономить температуру в домах зимой и выключать свет, чтобы избежать массового отключения электроэнергии. По данным издания, меры правительства по преодолению энергетического кризиса этой зимой будут включать призывы к населению сократить потребление энергии в случае нехватки электроэнергии или газа.