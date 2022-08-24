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Для жителей Прибалтики предложили ввести анкеты при въезде в РФ

Крымский депутат Черняк предложил обязать жителей Прибалтики заполнять анкеты при въезде в Россию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Жителей Прибалтики нужно обязать заполнять анкеты об отношении к Крыму и спецоперации при въезде в Россию. С таким предложением выступил в среду, 24 августа, депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк в ответ на аналогичное заявление главы МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис относительно россиян.

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«Считаю правильным, чтобы те, кто захочет посетить РФ из стран Прибалтики, перед заполнением необходимых документов заполнили анкету, в которой обозначили свое отношение к статусу Крыма и специальной военной операции на Украине», — сказал Черняк «РИА Новости».

По его словам, в анкете должны быть лишь два варианта ответа, которые касаются принадлежности Крыма и отношения к спецоперации РФ. Если кому-то не нравится правда, он может вернуться обратно прямо с пропускного пункта, заявил депутат.

Также Черняк предложил въезжающим из стран Прибалтики в обязательном порядке показывать видеолекции о том, что на протяжении восьми лет происходит в Донбассе.

Днем ранее глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил впускать россиян в страну после ответа на аналогичные вопросы. Он указал, что въезд для тех, кто признает Крым российским и поддерживает спецоперацию, «не соответствует интересам национальной безопасности Литвы». Министр добавил, что ответ может повлиять на отказ во въезде, даже при наличии шенгенской визы.

В ответ в посольстве РФ в Вильнюсе в среду назвали предложение главы литовского МИДа абсурдным. В диппредставительстве отметили, что подобные заявления Ландсбергиса свидетельствуют об агонии западного санкционного режима, так как все возможные рестрикции уже были задействованы.

23 августа сообщалось, что страны Балтии, а также Польша и Финляндия могут ввести региональный запрет на въезд на свои территории граждан из России, даже невзирая на общее решение Евросоюза по данному вопросу.

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