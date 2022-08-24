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Врачи ФМБА рекомендовали москвичам с болезнями сердца обследоваться из-за смога

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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Смог, наблюдающийся в Москве в настоящее время, может негативно повлиять на работу сердца, и людям с кардиологическими проблемами рекомендуется дополнительно обследоваться у врача. Об этом пресс-служба Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий (ФНКЦ) ФМБА России сообщает в среду, 24 августа.

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«Во время смога увеличивается число госпитализаций, рецидивов и смертей от респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому специалисты ФНКЦ призывают всех пациентов с кардиологическими проблемами пройти профилактическое обследование у врача для оценки состояния здоровья и принятия решения о необходимости стационарного лечения», — цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение.

В пресс-службе добавили, что самочувствие может ухудшиться не только из-за загрязнения воздуха, но и из-за стресса, который может сказаться на работе сердца.

«Особенно негативно психологическое напряжение сказывается на работе сердца. Мы рекомендуем всем кардиологическим пациентам заранее проконсультироваться с врачом-кардиологом и особенно внимательно отслеживать свое состояние», — отметил заведующий кардиологическим отделением, врач-кардиолог ФНКЦ ФМБА России Николай Дупик.

Также на фоне смога у пациентов с болезнями сердца также может подниматься давление и нарушаться сердечный ритм, что повышает риск обострения различных хронических заболеваний.

Ранее этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что уменьшения смога от лесных пожаров стоит ожидать в Московском регионе с четверга-пятницы, когда ветер поменяет направление, сообщается на сайте kp.ru.

Метеоролог добавил что сложившаяся ситуация опасности не представляет, так как концентрация вредных веществ в воздухе не была превышена ни разу. Превышений, подобным тех, что были в 2010 году, нет, хотя запах может доставлять дискомфорт, передает «Федеральное агентство новостей».

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