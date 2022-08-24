Более 200 человек пострадали в ДТП с велосипедами в Петербурге с начала года
В Санкт-Петербурге за первые семь месяцев 2022 года в дорожных авариях с участием велосипедистов пострадали 215 человек. Об этом телеканалу «78» сообщили в пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по городу.
С января по июль в ДТП с велосипедистами различные травмы получили 215 человек, из них 26 человек — дети. Шесть человек погибли.
В минувшую пятницу, 19 августа, сотрудники ГИБДД Петроградского района проверили крупнейший городской развлекательный парк и провели акцию «Безопасное лето». Посетив пункты проката велосипедов и самокатов, они напомнили владельцам о необходимости озвучивать клиентам правила безопасности и спрашивать у них возраст.
Также сотрудники ведомства побеседовали с горожанами. Некоторым из них раздали световозвращатели и тематические памятки.