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В Домодедово похитили выпавшую у женщины сумку с ценностями на 500 тыс. рублей

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Фото: Global Look Press/Arno Burgi
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Водителя легкового автомобиля задержали по подозрению в краже женской сумки, в которой находились ценности на сумму 500 тыс. рублей. Об этом в среду, 24 августа, сообщила пресс-служба управления на транспорта МВД РФ по ЦФО.

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В ведомстве рассказали, что к правоохранителям в аэропорту Домодедово обратилась женщина и попросила принять меры к розыску утерянной на территории аэропорта сумки, в которой находились личные документы, деньги в разной валюте, аксессуары и драгоценные украшения. Сумма ущерба превысила 500 тыс. рублей.

Сотрудники транспортной полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили обстоятельства кради, а также подозреваемого в ее совершении.

«В объектив попал момент, как на привокзальной площади выпавшую у пассажирки сумку забирает подъехавший к аэропорту водитель легкового автомобиля», — говорится в сообщении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан по месту проживания, отмечает агентство городских новостей «Москва». Мужчину доставили в дежурную часть линейного подразделения. Им оказался иностранный гражданин 1975 года рождения, занимающийся в столице частным извозом. Мужчина сознался в содеянном, похищенное имущество потерпевшей у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Подозреваемый заключен под стражу.

10 августа в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ рассказали, что на востоке Москвы мужчина обокрал квартиру и прихватил с собой собаку породы немецкий шпиц, стоимость которого оценивается в 70 тыс. рублей. Злоумышленника задержали правоохранительные органы.

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