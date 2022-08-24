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Этнические общины Кении подтребовали от Лондона £168 млрд за колониальные преступления

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Dong Jianghui
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Этнические общины Кении подали иск против Великобритании в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за урон, нанесенный во время колониального правления Британской империи. Об этом 24 августа написала газета The Times.

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Представители этнических групп талаи и кипсигис обвинили Соединенное Королевство в краже земли, выселении коренных жителей и их пытках. В материале уточняется, что они потребовали выплатить им £168 млрд.

«Правительство Великобритании уклонялось (от ответственности. — Ред.) и, к сожалению, избегало любого возможного пути возмещения ущерба. У нас нет выбора, кроме как обратиться в суд ради наших клиентов, чтобы исправить (ошибки. — Ред.) истории», — приводит издание слова Джоэля Кимутаи Босека, одного из адвокатов истцов.

Как утверждают предстатели этнических общин, их предков насильно выселили с земли с целью обустроить чайные плантации, многие погибали при попытках сопротивления.

По данным газеты, после получения Кенией независимости в 1963 году, многие выжившие вернулись на родные земли, но не смогли восстановить свои права на них и поселились рядом с чайными плантациями.

Издание указало на то, что на месте земель предков истцов располагаются такие успешные чайные компании, как Lipton, Unilever, Williamson Tea и Finlay"s, которые продолжают приносить Великобритании большие доходы.

Отмечается, что в мае истцы пытались встретиться с министром иностранных дел Британии Лиз Трасс и обсудить этот вопрос, но им отказали. После этого свыше 100 тыс. членов этнических общин написали принцу Уильяму письмо с требованием возмещения ущерба и извинений.

Теперь ЕСПЧ должен принять решение о рассмотрении или нерассмотрении этого дела.

Ранее, 22 августа, российское посольство в Лондоне призвало власти Соединенного Королевства прекратить расшатывать основы полицентричного миропорядка после антироссийского заявления МИД Британии об участии РФ в саммите G20.

В диппредставительстве напомнили о колониальных преступлениях Британии и указали на то, что они до сих пор являются предметом обширных исследований и дискуссий по всему миру. В посольстве добавили, что заявления Лондона о «моральных правах» выглядят лицемерными после того, как он вместе с союзниками по НАТО дискредитировал себя активным участием в незаконных и агрессивных военных кампаниях в Югославии, Ираке, Ливии и Сирии, в других странах Ближнего Востока и Африки.

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