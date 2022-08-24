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Пожар в Рязанской области не угрожает Подмосковью

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Власти Подмосковья держат ситуацию с пожарами в Рязанской области под контролем и на данный момент нет угрозы о переходе огня на территорию Московской области. С таким заявлением 24 августа выступил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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«Ситуация находится на постоянном контроле, информация приходит из разных источников, аккумулируется и анализируется в региональной диспетчерской службе. В случае изменения ситуации и иного развития событий будут приниматься соответствующие меры. Сейчас разговора о переходе огня на территорию Подмосковья не идет», — цитирует его пресс-служба комитета лесного хозяйства.

В пресс-службе отметили, что на пути у распространения огня есть несколько преград, которые не позволят огню перекинутся на соседнюю область: река Пра, дорога Р-132 «Золотое кольцо», а также сеть озер.

«Ежечасно проводится мониторинг ситуации по развитию рязанского пожара, сейчас важно не нагнетать обстановку, а просчитывать риски и принимать действенные решения. Мы видим очаги активного горения, которые находятся на севере и северо-востоке пожара. В направлении области таких активных очагов нет», — уточнили в ведомстве.

Ранее 24 августа глава МЧС России Александр Куренков заявил, что для тушения пожаров в Рязанской области не хватает гусеничной техники. Куренков сообщил, что в Рязанскую область была переброшена тяжелая инженерная техника спасательных центров МЧС России.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Рязанской области. Он заявил, что из-за сильного ветра пожары продолжают распространяться, и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Глава государства поручил принять все необходимые меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба.

Накануне врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что продвижение природных пожаров на юг и запад в регионе почти остановлено, 24 августа планируется прервать распространение на север. По его словам, пожар перемещался в сторону Голованово, Ювино и Ольгино, для защиты которых прокладывают минерализованные полосы.

Первый лесной пожар в Рязанской области начался 7 августа, второй — на следующий день, позже пожары разрослись и приняли стихийный характер.

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