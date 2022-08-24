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Погибшего главу ВГА Михайловки похоронят в Запорожской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Скончавшийся в результате теракта глава военно-гражданской администрации (ВГА) Михайловки Запорожской области Иван Сушко будет похоронен в родном регионе. Об этом 24 августа заявил член главного совета ВГА Запорожья Владимир Рогов.

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«Конечно [его похоронят в Запорожской области]. Он — коренной житель Михайловки, в ней родился, в ней жил и, собственно говоря, погиб, служа своим землякам в прямом смысле, без преувеличения», — цитирует его ТАСС.

По словам Рогова, близкие погибшего решают вопрос о том, когда пройдет прощание с ним, а сама церемония будет проведена с соблюдением мер безопасности.

О гибели Сушко в результате подрыва машины стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что взрывное устройство подложили под сиденье автомобиля. Главу ВГА Михайловки доставили в больницу в критическом состоянии, вскоре он скончался.

Позже выяснилось, что вместе с ним в машине находилась приемная дочь. Взрывное устройство было направленного действия, ребенок выжил и не получил критических ранений.

Москва проводит с 24 февраля военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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