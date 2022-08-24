ФАС получила ходатайство от «Яндекса» о приобретении Delivery Club
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила от VK и «Яндекс» ходатайства о приобретении Delivery Club, новостного агрегатора «Новости» и рекомендательной платформы «Дзен». Об этом 24 августа говорится в Telegram-канале ведомства.
«Служба в установленном порядке оценит влияние сделок на соответствующие рынки», — подчеркнули в ФАС.
23 августа стало известно, что VK станет собственником двух сервисов «Яндекса» — «Дзен» и «Новости». Документы о сделке уже подписаны сторонами, завершить ее планируется до конца года.
По словам генерального директора VK Владимира Кириенко, для авторов платформы откроются возможности реализовать себя в новых форматах и получить доступ к новой аудитории.
После появления этой новости утром 23 августа акции «Яндекса» обновили максимум с конца июля. Так, на Московской бирже акции ресурса к 10:27 по Москве выросли до 2052,6 рубля (+2,3%), объем торгов, в свою очередь, превысил 299 млн рублей. Расписки VK также поднялись на 0,4%.
О намерениях «Яндекса» продать два сервиса стало известно в марте текущего года.