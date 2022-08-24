Реклама
Прямой эфир
Мир
Джонсон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на £54 млн
Мир
ВСУ нанесли удар по Энергодару
Экономика
Иран и Россия подпишут договор о своповых поставках газа
Общество
В МЧС предупредили об аномальной жаре на черноморском побережье Кубани
Политика
Путин поручил кабмину организовать выплаты родителям школьников из Донбасса
Общество
В Минприроды назвали жару и поджоги причинами пожаров в ЦФО
Мир
Посол РФ заявил о бесполезности канадских санкций
Мир
Борис Джонсон прибыл с визитом в Киев
Экономика
ЦБ России повысил официальный курс доллара на 25 августа
Экономика
Объем продаж новостроек в Москве вырос на 30% за два месяца
Мир
ВСУ выпустили более 10 снарядов за день по району Новой Каховки
Мир
В Запорожье ждут приезда миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в начале сентября

ФАС получила ходатайство от «Яндекса» о приобретении Delivery Club

ФАС получила ходатайство от «Яндекса» о приобретении Delivery Club и от VK — «Новостей» и «Дзен»
0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила от VK и «Яндекс» ходатайства о приобретении Delivery Club, новостного агрегатора «Новости» и рекомендательной платформы «Дзен». Об этом 24 августа говорится в Telegram-канале ведомства.

Платформы и содержание: что значит для рынка сделка между VK и «Яндексом»
VK может стать крупнейшим интернет-холдингом с аудиторией в 95% российских пользователей

«Служба в установленном порядке оценит влияние сделок на соответствующие рынки», — подчеркнули в ФАС.

23 августа стало известно, что VK станет собственником двух сервисов «Яндекса» — «Дзен» и «Новости». Документы о сделке уже подписаны сторонами, завершить ее планируется до конца года.

По словам генерального директора VK Владимира Кириенко, для авторов платформы откроются возможности реализовать себя в новых форматах и получить доступ к новой аудитории.

После появления этой новости утром 23 августа акции «Яндекса» обновили максимум с конца июля. Так, на Московской бирже акции ресурса к 10:27 по Москве выросли до 2052,6 рубля (+2,3%), объем торгов, в свою очередь, превысил 299 млн рублей. Расписки VK также поднялись на 0,4%.

О намерениях «Яндекса» продать два сервиса стало известно в марте текущего года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022