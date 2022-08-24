В Горском после обстрела из HIMARS разрушились здание МЧС и Дом культуры
В городе Горское из-за обстрела со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) разрушены жилые дома, здание МЧС и Дом культуры. Об этом представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило 24 августа в Telegram-канале.
«23 августа 2022 года в результате обстрела ВФУ г. Горское с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено шесть ракет типа M31 GMLRS) разрушено четыре жилых дома, здание МЧС и городской Дом культуры», — говорится в сообщении.
Кроме того, повреждены 28 жилых домов, электроподстанция «Горская» и аптека.
Ранее 24 августа представительство ЛНР в СЦКК рассказало о ракетном ударе со стороны ВФУ по городу Ровеньки. По предварительной информации, погибли два человека. Разрушены административное здание, производственные помещения АТП-10956, повреждены пять пассажирских автобусов, шесть грузовых автомобилей.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой Народной Республики и ЛНР обратились за помощью к РФ.
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