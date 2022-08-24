Дороги в Якутии размыло из-за проливных дождей

Несколько дорог оказались размыты в Якутии в результате сильных осадков. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на республиканский минтранс.

Полностью приостановлено движение транспорта на мосту через реку Аллах-Юнь в Усть-Майском районе. Длина размыва, по последним данным, составляет 100 м. Кроме того, из берегов вышли реки Юр, Бриндакит и Беска.

После спада воды представители минтранса оценят ущерб и определят объем дорожных работ, которые требуются на местах подтоплений.

Специалисты отмечают, что повышение уровня воды в реках связано с лесными пожарами, которые происходили в Усть-Майском районе в последние два сезона. Из-за горения леса увеличилась площадь водосбора рек.

Ранее сообщалось, что в Смидовичском районе Еврейской автономной области в результате паводка оказался подтоплен отрезок дороги, а также десять приусадебных и 22 дачных участка. Подъем уровня воды ожидается до 26 августа.