Украинские диверсанты могли использовать детей для слежки за российскими военными

Под Харьковом нашли расписание смен российского блокпоста, написанное от руки детским почерком. Такая находка может говорить о том, что, предположительно, украинские диверсанты используют подростков для шпионажа за российскими военными, рассказал корреспондент «РИА Новости» 24 августа.

Расписание обнаружили в одном из домов города Волчанск в рамках проверок «подозрительных» домовладений. Командир подразделения спецназа, участвовавший в мероприятии, предположил, что находка могла быть детской игрой, однако кто мог воспользоваться этим — серьезный вопрос.

Соседи подтвердили, что 13-летний мальчик, живший в этом доме, действительно делал такие записи, но объяснить их они не смогли. Более того, семья с ребенком уже давно уехала из Волчанска.

Командир подразделения спецназа добавил, что дети являются удобным инструментом для диверсантов, так как не вызывают подозрений у военных.

Ранее 24 августа корреспондент «Известий» Денис Кулага побывал в одной из школ в Харьковской области, сильно пострадавшей от обстрелов. В библиотеке журналист обнаружил множество пропагандистских книг, которые предлагали почитать детям.

«На фоне россыпи советских авторов, здесь действительно их было много, мы находим и такие брошюрки. Например, «Базы НАТО», «Локальные и региональные конфликты», «Украинская УПК в умовах НАТО». Еще можно почитать «Аннексия: остров Крым». Этого здесь предостаточно», — отметил Кулага.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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