Быть в норме: с каких законов Госдума начнет новую сессию

Установление статуса георгиевской ленты, уравнение прав мужчин и женщин при получении алиментов, перерасчет по оказанию соцпомощи гражданам и усиление контроля за НКО, использующими бюджетные средства, — эти и другие законопроекты (всего около 120) Госдума планирует рассмотреть в осеннюю сессию, выяснили «Известия». В числе особо резонансных норм — наказание за исполнение антироссийских санкций, поправки в законы о такси, а также о местном самоуправлении . Эксперты считают, что, несмотря на очередную активизацию коронавируса в России, осенняя сессия будет насыщенной и напряженной.

От такси до алиментов

По информации «Известий», Госдума в осеннюю сессию может рассмотреть более 120 законопроектов, которые касаются различных сфер жизни страны . Официально депутаты выходят с летних каникул 1 сентября, затем проведут две рабочие недели в регионах, а первое заседание парламента состоится 13 сентября .

В числе законопроектов, которые ГД намерена рассмотреть в первый месяц работы, установление статуса георгиевской ленты, а также наказание за ее осквернение . Документом, авторами которого стали депутаты и сенаторы от «Единой России», предлагается признать ленту атрибутом воинской славы РФ, а ее использование разрешить властям и гражданам только в качестве такого символа. Иное будет пресекаться. За осквернение ленты можно будет получить срок до пяти лет лишения свободы или миллионные штрафы.

Снова в форму Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Также депутаты планируют принять правительственные нормы об усилении контроля за НКО, использующими бюджетные средства . Предполагается, что организациям разрешат совершать крупные сделки только после получения согласия учредителей или органа высшего управления. Внесенный кабмином документ был принят в первом чтении еще в прошлом году. Однако с тех пор не рассматривался, хотя и получил рекомендацию правового управления ГД к принятию во втором чтении.

Кроме того, Госдума в сентябре планирует принять законопроект Архангельского заксобрания, уравнивающий права мужчин и женщин при получении алиментов . Документ поддержало правительство, этим летом он уже прошел первое чтение. Сейчас право получать алименты в России имеет только жена или бывшая жена во время беременности и в течение трех лет с рождения ребенка. Однако, как сообщают в пояснительной записке авторы инициативы, судебная практика показывает, что в последние годы растет число случаев, когда дети остаются жить именно с отцом.

В плане депутатов и нормы по перерасчету оказания соцпомощи гражданам . Инициатива только готовится к рассмотрению в первом чтении. Ее авторы — группа депутатов «Справедливой России — За правду» — предлагают, чтобы доходы каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина для получения государственной социальной помощи учитывались после вычета налогов. По их мнению, это позволит поддержать все категории граждан, чьи реальные доходы ниже прожиточного минимума.

Одними из самых резонансных законопроектов в осеннюю сессию станут нормы о наказании за исполнение антироссийских санкций и о местном самоуправлении . Первый документ подразумевает внесение поправок в Уголовный кодекс — там хотят прописать установление наказания до десяти лет лишения свободы и крупные штрафы для бизнеса, который будет исполнять западные рестрикции.

Вторым предлагается реформировать систему местного самоуправления в России, а точнее, вдвое (с 20 тыс.) сократить число муниципальных образований в стране. Точной даты рассмотрения этих документов пока нет, отметили источники «Известий».

Снова в форму Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Также Госдума намерена принять законопроект, регулирующий деятельность такси в России . Он включает требования к водителям, оформлению машин, тарифам на перевозку. Одним из самых громких нововведений станет обязанность служб такси предоставлять ФСБ автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов. Документ принят в первом чтении, а поправки ко второму уже поступили в комитет ГД по транспорту.

Кроме того, как выяснили «Известия», в сентябре в нижней палате планируют провести несколько парламентских часов . Первый — «О ходе реализации национального проекта «Образование» с участием министра просвещения России Сергея Кравцова, второй — «О мерах по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления» с главой Минэка Максимом Решетниковым.

Консолидированно «за»

Зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев в разговоре с «Известиями» отметил, что в этой сессии Госдума продолжит принимать законопроекты по защите экономики от санкций, а также социальной поддержке граждан .

— Сейчас депутаты возвращаются из отпуска, после чего на две недели уедут в регионы. Исходя из наказов, которые они получат в субъектах, план нашей законодательной работы может быть скорректирован , — пояснил депутат.

По его словам, что касается роста заболеваемости COVID-19, то тут Госдума будет принимать меры в зависимости от ситуации.

— Возможно, депутаты вновь будут делать тесты перед заседаниями. Если потребуется принять какие-то законодательные меры по борьбе с заболеванием, то мы к этому тоже готовы , — отметил он.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает очевидным, что будущая сессия будет эмоциональной и насыщенной.

Снова в форму Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

— Осенняя сессия всегда проходит при повышенных эмоциях, так как в это время подводятся итоги голосования , и у партий, как правило, есть недовольство к зафиксированным нарушениям. Кроме того, у депутатов накапливаются впечатления от происходящего в мире , — пояснил «Известиям» политик.

По его словам, ожидается рассмотрение большого пакета законопроектов, внесенных правительством и депутатами. Самым важным из них станет федеральный бюджет на следующий год, который кабмин должен внести в Госдуму до 1 октября.

Зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов сообщил «Известиям», что вся законопроектная деятельность Госдумы будет направлена на победу России в санкционном и реальном конфликте .

— Поэтому тут огромное поле для деятельности. Самое главное — пересмотр некоторых ценностей и аксиом, которые ушли в прошлое, — отметил депутат.

По мнению главы Политической экспертной группы Константина Калачева, несмотря на очередную волну COVID-19 в России, осенняя сессия парламента будет насыщенной и напряженной. Продолжится тренд консолидированных голосований фракций за патриотические законы, направленные на борьбу с санкциями или ужесточающие наказание в связи с защитой российских ценностей. При этом, как считает эксперт, каждая из парламентских партий будет продвигать свою субъектность и вносить собственные законопроекты.