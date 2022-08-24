В Госдуме отреагировали на новый пакет помощи Украине от США

США толкают народ Украины в пропасть, выделяя Киеву военную помощь. Такое мнение 24 августа озвучил в беседе с «Известиями» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее в этот день американский лидер Джо Байден объявил о выделении крупного пакета военной помощи Украине. В администрации Белого дома пояснили, что, по приблизительным подсчетам, сумма достигает $2,9 млрд.

«Это еще раз показывает, как в США толкают в пропасть народ Украины, как они провоцировали, а теперь поддерживают этот конфликт. <…> Чем хуже ситуация становится на Украине, тем больше они осуществляют поддержку. Естественно, эта поддержка всячески поощряется военно-промышленным комплексом США, потому что кто-то погибает, а кто-то на этом наживается», — сказал Чепа.

Также в среду стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о предоставлении нового крупного пакета помощи Украине, который включает в себя 850 микродронов.

19 августа Байден поручил направить Украине дополнительную военную помощь в размере $775 млн. Согласно документам, Вашингтон, в частности, поставит Киеву разведывательные беспилотники ScanEagle, ракеты HARM, средства для разминирования и противоракетные системы с боеприпасами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что американская сторона будет продолжать предоставлять Киеву дополнительные системы и вооружения, чтобы «укрепить позиции Украины за столом переговоров».

Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев 13 августа указал на то, что миллиардная военная помощь Киеву со стороны западных государств не помешает реализовать цели спецоперации РФ на Украине.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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