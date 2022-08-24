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Владельцам оружия в РФ напомнили об обязательном ТО оружия

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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С 25 августа в России вступят изменение в закон «Об оружии», согласно которым владельцы обязаны будут проходить техническое обслуживание оружия. Об этом Росгвардия сообщила 24 августа.

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«Нововведения также уточняют отдельные вопросы владения гражданами РФ гражданским огнестрельным длинноствольным оружием. Так, федеральным законом вводится в оборот новая процедура — техническое обслуживание оружия, под которой понимается чистка, смазка, регулировка прицельных приспособлений, ударного и спускового механизмов», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как уточняется, осуществлять техобслуживание смогут владельцы оружия или юрлица с лицензией.

Законодательно закрепляется понятие ремонта гражданского и служебного оружия. Такой ремонт смогут делать юридические лица, имеющие лицензию. При этом должно быть выдано направление от Росгвардии или ее территориального органа.

Кроме того, закрепляется «прерывание стажа владения охотничьим гладкоствольным оружием для приобретения охотничьего нарезного оружия». Оружие можно приобрести в течение одного года со дня истечения срока действия разрешения на владение таким оружием либо его аннулирования на основании добровольного отказа гражданина от разрешения.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин 31 июля рассказал о вступающем в силу в августе законе, уточнив, что также вводится запрет на коллекционирование оружия, если нет права на его приобретение.

Как писали «Известия» 29 июля, с введением изменений в закон россиянам разрешили использовать магазины большей емкости для учебных и тренировочных стрельб и участия в соревнованиях не только со спортивным, но и с охотничьим оружием.

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