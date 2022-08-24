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Байден объявил о выделении пакета военной помощи Украине в размере $2,98 млрд

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США передадут Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму около $2,9 млрд. Об этом говорится в заявлении американского президента Джо Байдена по случаю Дня независимости Украины на сайте Белого дома.

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«Я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день пакете помощи в области безопасности: оружие и снаряжение примерно на $2,9 млрд, которые будут предоставлены в рамках инициативы помощи Украине в сфере безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый пакет военной помощи позволит Киеву получить системы противовоздушной обороны (ПВО) и защиты от беспилотников, а также артиллерийские комплексы, боеприпасы и радары.

22 августа издание Politico сообщило, что США могут тайно поставлять Украине больше вооружений, чем было заявлено официально. Оно отметило, что на прошлой неделе представитель Пентагона признал передачу украинской стороне противорадиолокационных ракет HARM, не афишируя поставки данного типа вооружений.

19 августа Байден поручил направить Украине дополнительную военную помощь в размере $775 млн. Согласно документам, Вашингтон, в частности, поставит Киеву разведывательные беспилотники ScanEagle, ракеты HARM, средства для разминирования и противоракетные системы с боеприпасами.

13 августа директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев указал на то, что миллиардная военная помощь Киеву со стороны западных государств не помешает реализовать цели и задачи спецоперации РФ на Украине.

11 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев также указал на то, что выделение очередного пакета военной помощи США для Украины способно только продлить ведение боевых действий и никак не может урегулировать обстановку в стране.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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